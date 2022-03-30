Стратегія глави Кремля змінюється від активного опору нашої держави. Про це в ефірі 24 каналу сказав експрем'єр України Олексій Гончарук.

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Україна змусила Путіна переглянути свої плани

"Путін відкладає плани не зі своєї волі. Україна змусила Путіна переглянути свої плани. Він переглянув їх не від хорошого життя", – наголосив Гончарук.

Він вважає, що в російського президента немає виходу, насправді глава Кремля загнаний в кут. Єдина "перевага" Путіна – те, що для нього нічого не вартує людське життя.

Росія століттями дотримується такої тактики

Глава Кремля хоче закидати Україну "м'ясом і залізом". Це тактика, яку російська імперія використовувала упродовж століть.

Класичні орки – закидати "м'ясом і залізом". Це те, що вони намагатимуться зробити,

– зауважив експрем'єр.

Гончарук вважає, що в окупантів точно не вистачить ресурсів. Головні проблеми у них почнуться навіть не через фінансові санкції, а через те, що їм заборонено зараз купувати технології.

"Вже десятки заводів призупинили випуск продукції, деякі маскують зупинку, аби знайти обхідні маневри через Білорусь чи Казахстан", – пояснив він.