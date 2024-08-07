Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что западные партнеры Украины спокойно отреагируют на этот прецедент. По его мнению, слова Путина никто не воспримет всерьез.

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Путин изменил риторику

Олег Жданов отметил, если сообщения российских средств массовой информации о событий в Курской области являются правдой, то важно отметить как Путин реагирует на это. Он не угрожает применением ядерного оружия, а заявляет, что будет обращаться в ООН.

У Путина плохи дела, если он призывает прекратить помощь Украине и угрожает массированным ракетным ударом по Киеву. Это уже не тот Путин, который говорил о ядерной войне,

– сказал военный эксперт.

По его мнению, реакция Путина для Запада не является чем-то новым. Партнеры Украины наоборот могут заявить об усилении систем противовоздушной обороны для нашего государства, учитывая угрозы кремлевского диктатора.