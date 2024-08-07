Об этом во время брифинге рассказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он также высказался относительно того, не нарушают ли политику Соединенных Штатов события в Курской области России, передает 24 Канал.

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Что сказали в Госдепе о ситуации в Курской области

Миллер подтвердил, что Соединенные Штаты не получали никаких предупреждений относительно потенциальных операций Украины на территории России. Он отметил, что в том, что Украина не уведомляет американские власти о "своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного".

Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им средства и консультируем их. Но когда речь идет о ежедневной тактике, когда речь идет о ежедневных ударах, иногда мы общаемся с ними, иногда – нет. И уместно им самим принимать соответствующие решения,

– подчеркнул представитель Госдепа.

Он также воздержался от прямого ответа на вопрос о действиях якобы украинских сил в Курской области и возможного нарушения ими запрета США на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Миллер повторил, что политика Вашингтона по этому вопросу остается неизменной.

"Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они (украинцы – 24 Канал) сейчас принимают, они нашу политику не нарушают", – подчеркнул представитель Госдепа США.

К слову, представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в комментарии журналистам о событиях в Курской области сказал, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться", в том числе "нанося удары по агрессору на его территории".