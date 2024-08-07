Про це під час брифінгу розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він також висловився стосовно того, чи не порушують політику Сполучених Штатів події у Курській області Росії, передає 24 Канал.

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Що сказали в Держдепі про ситуацію в Курській області

Міллер підтвердив, що Сполучені Штати не отримували жодних попереджень щодо потенційних операцій України на території Росії. Він зазначив, що в тому, що Україна не повідомляє американську владу про "о свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного".

Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм засоби та консультуємо їх. Але коли йдеться про щоденну тактику, коли йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося з ними, іноді – ні. І доречно їм самим ухвалювати відповідні рішення,

– наголосив речник Держдепу.

Він також утримався від прямої відповіді на питання щодо дій нібито українських сил у Курській області та можливого порушення ними заборони США на завдавання ударів американською зброєю по російській території. Міллер повторив, що політика Вашингтона з цього питання залишається незмінною.

"Нічого в нашій політиці не змінилось, і тими діями, які вони (українці – 24 Канал) зараз вживають, вони нашу політику не порушують", – підкреслив речник Держдепу США.

До слова, речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у коментарі журналістам щодо подій у Курській області сказав, що згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися", в тому числі "завдаючи ударів по агресору на його території".