Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав журналістам, що США не змінили своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами" в прикордонній зоні.

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Що кажуть в США через події в Курській області

Чиновники звернуться до наших українських колег, щоб трохи краще зрозуміти ситуацію,

– сказав Кірбі журналістам.

Видання також написало, що на території міста Суджа Курської області розміщений найбільший транзитний коридор постачань російського газу до Європи. Його, за даними російського блогера, контролюють ЗСУ.

Саме через це європейські ціни на природний газ підскочили.

Що кажуть в Єврокомісії

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у коментарі Суспільному щодо подій у Курській області сказав, що згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності,

– пояснив Петер Стано.

Варто зауважити, що Україна інформацію щодо прориву російського кордону та подій в Курській області не коментувала.