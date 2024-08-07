Триває 896 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вибухи на Хмельниччині
Уночі на Хмельниччини лунали вибухи. Область атакували російські "Шахеди".
Наразі немає офіційної інформації щодо наслідків вибухів у Хмельницькому.
Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною
Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною через звинувачення в агресії та підтримці терористів. Про це заявив на телебаченні представник уряду Амаду Абдурахман.
Уряд Республіки Нігер, повністю солідаризуючись з урядом і народом Малі, вирішує, керуючись повним суверенітетом, негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною,
– заявив Абдурахман.