06:32, 7 серпня

Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною через звинувачення в агресії та підтримці терористів. Про це заявив на телебаченні представник уряду Амаду Абдурахман.

Уряд Республіки Нігер, повністю солідаризуючись з урядом і народом Малі, вирішує, керуючись повним суверенітетом, негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною,

– заявив Абдурахман.