Продолжаются 896 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях этих суток, ситуацию на фронте, потери России, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Взрывы в Хмельницкой области
Ночью на Хмельнитчине раздавались взрывы. Область атаковали российские "Шахеды".
Пока нет официальной информации о последствиях взрывов в Хмельницком.
Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной
Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за обвинений в агрессии и поддержке террористов. Об этом заявил на телевидении представитель правительства Амаду Абдурахман.
Правительство Республики Нигер, полностью солидаризируясь с правительством и народом Мали, решает, руководствуясь полным суверенитетом, немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Нигер и Украиной,
– заявил Абдурахман.