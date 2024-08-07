06:32, 7 августа

Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за обвинений в агрессии и поддержке террористов. Об этом заявил на телевидении представитель правительства Амаду Абдурахман.

Правительство Республики Нигер, полностью солидаризируясь с правительством и народом Мали, решает, руководствуясь полным суверенитетом, немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Нигер и Украиной,

– заявил Абдурахман.