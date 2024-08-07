Подоляк отметил, что с "прорывом" границы в Курской области у россиян появилась возможность продемонстрировать миру, насколько обоснованными являются заявления российских оппозиционеров, что в России народ "не поддерживает войну".

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Как прокомментировал события в Курской области Подоляк

Советник главы Офиса Президента отметил, что реальная, не пропагандистская, "миролюбие" российского народа исследована "гораздо хуже, чем, скажем, поверхность Марса". Подоляк заметил, что теория российской оппозиции и западных русофилов заключается в том, что на самом деле народ "не поддерживает Путина и войну с Украиной". Однако это роковая ошибка.

Представитель ОП также заметил, что российские оппозиционеры утверждают, что репрессии якобы заставляют российский народ скрывать свое мнение, радоваться в соцсетях ракетным ударам по городам Украины и записываться в армию. А результатам опросов, которые показывают массовое одобрение войны россиянами, предлагают не верить. По словам Подоляка, это еще одна классическая ошибка, когда оценивают современную Россию.

Эта иллюзорная теоретическая возможность, что война является лишь "проектом Кремля", а не продуктом присущего многим поколениям россиян имперского мышления, дает соответствующие аргументы умышленным и случайным "адвокатам дьявола". "Народ не виноват – снимайте санкции и открывайте границы!" – говорят они. И, к сожалению, находят определенную аудиторию на Западе,

– написал Подоляк.

Но, с другой стороны, советник главы Офиса Президента заметил, что события в Курской или Белгородской областях позволяют поставить определенный "лабораторный эксперимент".

"Пока репрессивная машина России пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то свобода!". Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого. Поэтому отсутствие адекватной реакции на контрвойну только подтвердит наше мнение о крепкой сознательной взаимосвязи россиян с их властью", – утвердил чиновник.

К слову, в Курской области России только на второй день "прорыва" границы ввели режим чрезвычайной ситуации. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о сложной оперативной ситуации в приграничных районах области.