В интервью пропагандистскому СМИ глава Кремля заявил, что "Северный поток-2" – якобы коммерческий проект, не предназначенный для обсуждения на таких площадках.

Заметьте Статья Путина об Украине – это письмо "на деревню дедушке"

Вопрос транзита газа через Украину, по мнению президента страны-оккупанта, также не стоит озвучивать во время переговоров в нормандском формате.

Обратите внимание! Владимир Зеленский во время визита в Германию заявил, что "Северный поток-2" стоит обсудить в рамках нормандского формата. Канцлер Ангела Меркель заверила: даже если газопровод запустят, Украина останется транзитером газа.

"Северный поток-2": последние новости