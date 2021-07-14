В интервью пропагандистскому СМИ глава Кремля заявил, что "Северный поток-2" – якобы коммерческий проект, не предназначенный для обсуждения на таких площадках.
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Вопрос транзита газа через Украину, по мнению президента страны-оккупанта, также не стоит озвучивать во время переговоров в нормандском формате.
"Северный поток-2": последние новости
- Во время форума "Украина 30. Гуманитарная политика" Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужны гарантии стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока-2". Их продолжительность должна быть не менее 10 – 15 лет.
- Между тем глава компании-оператора Маттиас Варнинг заявил, что "Северный поток-2" планируют достроить уже в августе 2021 года.
- По словам Варнинга, российский газопровод могут запустить в эксплуатацию уже в этом году.