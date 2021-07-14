В інтерв'ю пропагандистському ЗМІ очільник Кремля заявив, що "Північний потік-2" – нібито комерційний проєкт, не призначений для обговорення на таких майданчиках.

Зауважте Стаття Путіна про Україну – це лист "на деревню дедушке"

Питання транзиту газу через Україну, на думку президента країни-окупанта, також не варто озвучувати під час переговорів у нормандському форматі.

"Північний потік-2": останні новини

  • Під час форуму "Україна 30. Гуманітарна політика" Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання у разі запуску "Північного потоку-2". Їхня тривалість має бути щонайменше 10 – 15 років.
  • Тим часом глава компанії-оператора Маттіас Варнінг заявив, що "Північний потік-2" планують добудувати вже у серпні 2021 року.
  • За словами Варнінга, російський газопровід можуть запустити в експлуатацію вже цього року.