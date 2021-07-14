В інтерв'ю пропагандистському ЗМІ очільник Кремля заявив, що "Північний потік-2" – нібито комерційний проєкт, не призначений для обговорення на таких майданчиках.

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Питання транзиту газу через Україну, на думку президента країни-окупанта, також не варто озвучувати під час переговорів у нормандському форматі.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини заявив, що "Північний потік-2" варто обговорити у межах нормандського формату. Канцлерка Ангела Меркель запевнила: навіть якщо газопровід запустять, Україна залишиться транзитером газу.

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