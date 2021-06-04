Закон, блокирующий потенциальным оппонентам лидера Кремля возможности выдвигаться на выборы, вступает в силу с момента его официального опубликования.

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Что предусматривает подписанный Путиным закон

В выборах любого уровня не смогут принимать участие учредители и руководители (в частности, главы структурных и региональных подразделений и их заместителей), которые работали в организации в течение 3 лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Этот запрет будет действовать 5 лет.

В течение 3 лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности "экстремистской" или "террористической" организации на выборы не смогут уходить люди, которые находились или работали в таких организациях на рядовых должностях и помогали ее работе в срок, который начинается за год до судебного решения.

К слову, сперва в документе говорилось о запрете участвовать только в выборах в Госдуму. Однако ко второму чтению внесли поправки, распространяющие запрет на выборы всех уровней.

Обратите внимание! Законопроект внесли в Госдуму после того, как прокуратура Москвы требовала признать организацию Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" экстремистской организацией. СМИ тогда назвали инициативу "законом против ФБК".