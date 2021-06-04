Закон, який блокує потенційним опонентам лідера Кремля можливості висуватися на вибори, набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

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Що передбачає підписаний Путіним закон

У виборах будь-якого рівня не зможуть брати участь засновники та керівники (зокрема, глави структурних і регіональних підрозділів і їхні заступників), які працювали в організації протягом 3 років до визнання її судом "екстремістською" або "терористичною". Ця заборона діятиме 5 років.

Протягом 3 років з дня рішення суду про ліквідацію або заборону діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації на вибори не зможуть йти люди, які перебували або працювали в таких організаціях на рядових посадах і допомагали її роботі в термін, що починається за рік до судового рішення.

До слова, спершу в документі йшлося про заборону брати участь тільки у виборах до Держдуми. Однак до другого читання внесли поправки, які розповсюджують заборону на вибори всіх рівнів.

Зверніть увагу! Законопроєкт внесли до Держдуми після того, як прокуратура Москви вимагала визнати організацію Олексія Навального "Фонд боротьби з корупцією" екстремістською організацією. ЗМІ тоді назвали ініціативу "законом проти ФБК".