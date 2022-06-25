В итоге хрущевская "кузькина мать" стала ассоциироваться с "политическим субъективизмом" и закончилась для Хрущева отставкой (с формулировкой "за волюнтаризм").
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Кремль потерял обратную связь с обществом
Субъективизм в политике – довольно распространенная "политическая болезнь" в постсоветских странах. Ведь зачастую не оппозиция ломает существующую политическую систему, а сама власть.
А начинается все с отказа от институциональных форм контроля и регулирования процессами. Дальше следуют действия, основанные на вере во всесилие административных и силовых решений, и не учитывающие объективные закономерности истории и реальные обстоятельства современного развития страны.
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Путин обнулил итоги СССР
Когда власть теряет обратную связь с обществом, у нее постепенно атрофируется ощущение реальности, понимание настоящих, а не надуманных угроз. В конечном итоге – политический субъективизм приводит к потере правящим классом интуиции и сворачиванию с исторического пути.
Действующая российская власть в этом смысле переплюнула всех. Путин, ностальгирующий по СССР, обнулил итоги самого СССР, которыми пользовалась РФ. От победителя – к агрессору. Это надо уметь.
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