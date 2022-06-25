У результаті хрущовська "кузькіна мать" стала асоціюватися з "політичним суб'єктивізмом" і закінчилася для Хрущова відставкою (з формулюванням "волюнтаризм").

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Кремль втратив зворотний зв'язок із суспільством

Суб'єктивізм у політиці – досить поширена "політична хвороба" у пострадянських країнах. Адже найчастіше не опозиція ламає існуючу політичну систему, а сама влада.

А починається все з відмови від інституційних форм контролю та регулювання процесами. Далі йдуть дії, засновані на вірі у всесилля адміністративних і силових рішень, і які не враховують об'єктивні закономірності історії та реальні обставини сучасного розвитку.

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Путін обнулив підсумки СРСР

Коли влада втрачає зворотний зв'язок із суспільством, у неї поступово атрофується відчуття реальності, розуміння справжніх, а не надуманих загроз. Зрештою – політичний суб'єктивізм призводить до втрати правлячим класом інтуїції та згортання з історичного шляху.

Чинна російська влада в цьому сенсі переплюнула всіх. Путін, що ностальгує за СРСР, обнулив підсумки самого СРСР, якими користувалася РФ. Від переможця – до агресора. Це треба вміти.

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