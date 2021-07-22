Путин перевыполнил план при подготовке статьи об Украине

Колхозно-вакцинная добровольность. Общение начальства с народом в нашей стране идет по спирали, описывая похожие круговые движения. Ничего не меняется.

Вот свежий пример. Которую неделю имеет место фактически принудительная вакцинация от ковида значительной части граждан. Руководитель государства Путин высказался, наконец, по поводу такой практики, объявив, что "ничего нельзя навязывать".

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Руководящее указание звучит так:

Наша главная задача сейчас – повышать темпы вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы можем поставить заслон эпидемии. И при этом подробно, квалифицированно разъяснять те вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации.

Такое впечатление, что при подготовке своей российско-украинской статьи руководитель Путин перевыполнил план, заодно прочитав статью Сталина "Головокружение от успехов" 1930 года.

В стране шла колхозная принудиловка, а Сталин писал, что "успехи нашей колхозной политики объясняются между прочим тем, что она, эта политика, опирается на добровольность колхозного движения".

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И добавлял, называя принуждение "политикой" унтера Пришибеева":

"Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов".

Да, в самом деле. Кому нужны "недостойные угрозы" отправить в отпуск за свой счет умирать с голоду, если не принял в левую руку вакцинный укол?

Скажи нам, власть, "птицей-тройкой" летящая по стране. Застывшая в чичиковской бричке с остекленевшими лицами. "Не дает ответа" – писал классик.