Об этом президент Украины заявил во время выступления на Генассамблее ООН сегодня, 25 сентября, информирует 24 Канал.

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"Любой удар по ядерной инфраструктуре несет глобальный огромный риск", – отметил президент.

Президент подчеркнул, что ядерные реакторы должны быть защищены.

Владимир Зеленский также сообщил, что россияне уже уничтожили все украинские ТЭС и крупнейшие ГЭС.

По словам главы государства, Россия не смогла сломать украинцев на поле боя, и теперь Путин смотрит на другие способы, чтобы сломать наш дух.