Про це президент України заявив під час виступу на Генасамблеї ООН сьогодні, 25 вересня, інформує 24 Канал.

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"Будь-який удар по атомній інфраструктурі несе глобальний ризик і може призвести до ядерної катастрофи. Такий день ніколи не повинен настати", – зазначив президент.

Він наголосив, що якщо Росія спричинить ядерну катастрофу на одній з АЕС України, то радіація "не поважає державних кордонів, і, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки".

А тому додав, що ядерні реактори повинні бути захищені.

Росія знищила найбільші ТЕС та ГЕС

Володимир Зеленський також повідомив, що росіяни вже знищили всі українські ТЕС та найбільші ГЕС.

За словами голови держави, Росія не змогла зламати українців на полі бою, тож тепер Путін дивиться на інші способи, щоб зламати наш дух.

Також президент пояснив, що Москва отримує супутникові фото АЕС України й отримує дані від інших країн.

Кремль намагається спонукати Київ до миру, вважає Володимир Зеленський.