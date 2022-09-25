Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее военный эксперт Павел Нарожный допустил, когда ждать разгрома россиян в Херсонской области.

Интересно Путин хотел стать "спасителем" российской империи, но станет ее могильником

Украинская система управления лучше, чем российская

Мусиенко отметил, что российские генералы настаивали на отступлении с Херсонского направления. Путин отказал, и это привело к тому, что оккупанты на Юге пропускают удар за ударом, и ситуация для них там ухудшается.

Из путина полководец не лучше, чем из шойгу. Когда тот объясняет бегство "отрицательным наступлением", это выглядит очень бестолково. А от путина и подавно. Это говорит о системных проблемах в российском командовании,

– заметил военный эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований продолжил, что российская система проигрывает модели управления НАТО, которая есть в Украине. Здесь есть гражданско-демократический контроль. Когда в Министерстве обороны – гражданские люди, а военные – это Главнокомандующий, Генштаб, оперативные командования и т.д.

"Эти функции пересекаются. Минобороны, в частности, отвечает и за обеспечение войск, и коммуникация с военными постоянная. Впрочем, вместе с тем и не вмешивается в отдельные аспекты. Еще присутствует парламентский контроль из соответствующего комитета", — подчеркнул Мусиенко.

Путин не доволен генералами

Он добавил, что путин сейчас не удовлетворен генералами. Однако там система построена так, что нормальных генералов не будет. Там главное не проявлять инициативу, а выполнять все приказы. Только так можно будет построить карьеру.

Есть разные подходы. Когда стимулируют к карьерному росту офицеров, которые имеют опыт, которые поучились, имеющих передовые подходы и т.д. Как это у нас происходит с 2014 года. В конце концов, так Главнокомандующий Залужный дошел до своей должности,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Военный эксперт сказал, что в россии же наоборот каждый подчиненный должен быть тупее руководителя. И в построении этой системы виноват путин. Так же и в том, что началась война при его авторстве. Теперь он пожинает плоды.

Недовольство уже в самых высоких ступенях

По словам Мусиенко, в россии уволили заместителя министра обороны булгакова, который там был очень много лет, и даже исполнял обязанности во время отсутствия шойгу. Это означает, что начались глубинные процессы, к которым могло привести массовое недовольство военных.

"Булгакова уволили, потому что увидели, каким было реальное положение дел. Насколько коррумпированной была система обеспечения российских войск. И вот на стадии "могилизации" раздают ржавые автоматы, которые будто бы на складах хранения должны быть в нормальном состоянии", — отметил военный эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований подытожил, что реальное положение дел было прикрыто ширмой "второй армии мира". Теперь все вылезает наружу, и картинка совсем другая, нежели та, что была на витрине.

Мусиенко объяснил, почему путин решил руководить "спецоперацией" и к чему это приведет: смотрите видео

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