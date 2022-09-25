Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше військовий експерт Павло Нарожний припустив, коли чекати розгрому росіян на Херсонщині.

Цікаво Путін хотів стати "рятівником" російської імперії, але стане її могильником

Українська система управління краща, ніж російська

Мусієнко зазначив, що російські генерали наполягали на відступу з Херсонського напрямку. Путін відмовив, і це призвело до того, що окупанти на Півдні пропускають удар за удар, і ситуація для них там погіршується.

З путіна полководець не кращий, ніж із шойгу. Коли той пояснює втечі "від'ємним наступом", це виглядає дуже недолуго. А від путіна й поготів. Це говорить про системні проблеми в російському командуванні,

– зауважив військовий експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень продовжив, що російська систем програє моделі управління НАТО, яка є в Україні. Тут є цивільно-демократичний контроль. Коли в Міністерстві оборони – цивільні люди, а військові – це Головнокомандувач, Генштаб, оперативні командування тощо.

"Ці функції перетинаються. Міноборони, зокрема, відповідає і за забезпечення військ, і комунікація з військовими постійна. Утім разом з тим і не втручається в окремі аспекти. Ще присутній парламентський контроль з відповідного комітету", – наголосив Мусієнко.

Путін не задоволений генералами

Він додав, що путін нині не задоволений генералами. Однак там система побудована так, що нормальних генералів не буде. Там головне не проявляти ініціативу, а виконувати всі накази. Лише так можна буде побудувати кар'єру.

Є різні підходи. Коли стимулюють до кар'єрного росту офіцерів, які мають досвід, які повчились, які мають передові підходи тощо. Як у нас це відбувається з 2014 року. Зрештою так Головнокомандувач Залужний дійшов до своєї посади,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Військовий експерт сказав, що в росії ж навпаки кожен підлеглий має бути тупішим, ніж керівник. І в побудові цієї системи винен путін. Так само й у тому, що розпочалась війна за його авторства. Тепер він пожинає плоди.

Незадоволення вже в найвищих щаблях

За словами Мусієнка, в росії звільнили заступника міністра оборони булгакова, який там був дуже багато років, і навіть виконував обов'язки в часи відсутності шойгу. Це означає, що розпочались глибинні процеси, до яких могло призвести масове невдоволення військових.

"Булгакова звільнили, бо побачили, яким був реальний стан справ. Наскільки корумпованою була система забезпечення російських військ. І ось на стадії "могилізації" роздають ржаві автомати, які ніби на складах зберігання мали б бути в нормальному стані", – зазначив військовий експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень підсумував, що реальний стан справ був прикритий ширмою "другої армії світу". Тепер усе вилазить назовні, і картинка зовсім інша, від тієї, що була на вітрині.

Мусієнко пояснив, чому путін вирішив керувати "спецоперацією" та до чого це призведе: дивіться відео

Новини росії: останні події