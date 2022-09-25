Три найбільших страхи тирана

Перед Україною, оскільки не можуть утримати захоплені території. Перед своїми громадянами, які бояться воювати, тому і не оголошують повну мобілізацію та ще й запровадили шалені покарання за її уникнення.

Радимо путін вже вдався до останнього шантажу в своєму житті

Перед Заходом, який путін фатально недооцінив. Тепер у цивілізованого світу немає іншого виходу, крім перезавантаження росії.

путін хотів стати "рятівником" російської імперії – він стане її могильником. Все до цього іде.

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путін не залишив цивілізованому світу жодного вибору, крім як перезавантажити росію / Фото Getty Images

"Сюрприз" росіянам від путіна

Під час звернення до росіян 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію. Він як завжди збрехав, що це потрібно для захисту країни-агресорки росії.

За планом окупантів, призвати мають 300 тисяч осіб, які перебувають у запасі.

Втім у секретному 7 пункті указу путіна нібито йдеться про можливість мобілізувати 1 мільйон осіб.

Показово, що призову підлягатимуть не тільки чоловіки, але й жінки з військовою освітою чи досвідом військової служби.

До теми – що відомо про секретний пункт в указі путіна щодо мобілізації: дивіться відео