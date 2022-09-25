Три величайших страха тирана

Перед Украиной, потому что не могут удержать захваченные территории. Перед своими гражданами, которые боятся воевать, потому и не объявляют полную мобилизацию и ввели безумные наказания за ее избежание.

Советуем путин уже прибег к последнему шантажу в своей жизни

Перед Западом, который путин фатально недооценил. Теперь у цивилизованного мира нет иного выхода, кроме перезагрузки россии.

Путин хотел стать "спасителем" российской империи – он станет ее могильником. Все к этому идет.

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путин не оставил цивилизованному миру ни единого выбора, кроме как перезагрузить россию / Фото Getty Images

"Сюрприз" россиянам от путина

Во время обращения к россиянам 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации. Он как всегда соврал, что это нужно для защиты страны-агрессора россии.

По плану оккупантов, призвать должны 300 тысяч человек, которые находятся в запасе.

Впрочем, в секретном 7 пункте указа путина якобы речь идет о возможности мобилизовать 1 миллион человек.

Примечательно, что призыву будут подлежать не только мужчины, но и женщины с военным образованием или опытом военной службы.

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