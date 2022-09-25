Три величайших страха тирана
Перед Украиной, потому что не могут удержать захваченные территории. Перед своими гражданами, которые боятся воевать, потому и не объявляют полную мобилизацию и ввели безумные наказания за ее избежание.
Советуем путин уже прибег к последнему шантажу в своей жизни
Перед Западом, который путин фатально недооценил. Теперь у цивилизованного мира нет иного выхода, кроме перезагрузки россии.
Путин хотел стать "спасителем" российской империи – он станет ее могильником. Все к этому идет.
Интересное Как новое пушечное мясо в россии "вдохновили" правдой об угробленной армии
путин не оставил цивилизованному миру ни единого выбора, кроме как перезагрузить россию / Фото Getty Images
"Сюрприз" россиянам от путина
- Во время обращения к россиянам 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации. Он как всегда соврал, что это нужно для защиты страны-агрессора россии.
- По плану оккупантов, призвать должны 300 тысяч человек, которые находятся в запасе.
- Впрочем, в секретном 7 пункте указа путина якобы речь идет о возможности мобилизовать 1 миллион человек.
- Примечательно, что призыву будут подлежать не только мужчины, но и женщины с военным образованием или опытом военной службы.
К теме – что известно о секретном пункте в указе путина по мобилизации: смотрите видео