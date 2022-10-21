Российский алкоголь подвергся европейским санкциям еще в апреле этого года. Поэтому в Еврокомиссии подчеркнули, что даже подарки — не исключения из санкций против России.

Обратите внимание Мэлони после слов Берлускони заявила, что Италия не будет слабым звеном ЕС и НАТО

Ждет ли Берлускони наказание

В Еврокомиссии отметили, что вопрос о соблюдении санкций, принятых Евросоюзом, в отдельных странах фактически их внутренний вопрос. Поэтому на действия Сильвио Берлускони должны реагировать итальянские власти, а не ЕС.

Пока неизвестно, что ожидает Берлускони за нарушение антироссийских санкций, однако после его заявлений о возобновлении контактов с Путиным, Джорджия Мелони, кандидатка на пост премьер-министра, заявила, что Италия будет сильным звеном ЕС и НАТО, а кто с этим не согласен – не может быть частью нового правительства. Стоит отметить, что Сильвио Берлускони и его партия Forza Italia должны войти в состав нового коалиционного правительства Италии.

На слова Джорджии Мелони отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметивший, что любой кризис открывает пути для новых лидеров, намекая на кандидатку на премьерское кресло Италии. В то же время чиновник раскритиковал Берлускони.

Любой кризис открывает дорогу для настоящих лидеров. Пока г-н Берлускони находится под впечатлением от ru-водки в компании последних «пяти друзей Путина» в Европе, Джорджия Мелони демонстрирует, что такое подлинные принципы и понимание глобальных вызовов. Каждый выбирает свой путь,

– отметил Подоляк.

Путин подарил Берлускони водку

Сильвио Берлускони является другом Путина и никогда не скрывал этот факт. После отставки премьер-министра в 2011 году он продолжал поддерживать контакты с Кремлем. Эти контакты поддерживались настолько близко, что в 2015 году Берлускони незаконно посетил временно оккупированный Крым, где встречался с кремлевским диктатором. За это бывшему итальянскому премьеру на 3 года запретили въезд в Украину.

20 октября СМИ опубликовали запись разговора Берлускони, в которой тот рассказывает собеседнику, что в войне в Украине якобы виноват Владимир Зеленский, а Путин якобы хочет, чтобы Украиной руководили "порядочные люди".

Кроме того, Берлускони посетовал, что российские политики неоднократно обвиняют своих итальянских коллег в том, что они воюют против них, поддерживая вооружение в Украине. Тогда же он рассказал, что помирился с Путиным с помощью алкоголя – тот прислал ему на день рождения 20 бутылок водки и открытку, в которой диктатор назвал итальянского политика и миллиардера "первым из пяти лучших друзей".

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