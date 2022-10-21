Російський алкоголь потрапив під європейські санкції ще у квітні цього року. Тому в Єврокомісії наголосили, що навіть подарунки не є винятками з санкцій проти Росії.

Зверніть увагу Мелоні після слів Берлусконі заявила, що Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО

Чи чекає на Берлусконі покарання

У Єврокомісії відзначили, що питання про дотримання санкцій, ухвалених Євросоюзом, в окремих країні є фактично їхнім внутрішнім питанням. Тому на дії Сільвіо Берлусконі повинна реагувати італійська влада, а не ЄС.

Поки що невідомо, що чекає на Берлусконі за порушення антиросійських санкцій, однак після його заяв про відновлення контактів з Путіним, Джорджія Мелоні, яка є кандидаткою на пост прем'єр-міністерки, заявила, що Італія буде сильною ланкою ЄС та НАТО, а хто з цим не згоден – не може бути частиною нового уряду. Тут варто відзначити, що Сільвіо Берлусконі та його партія Forza Italia мають увійти до складу нового коаліційного уряду Італії.

На слова Джорджії Мелоні відреагував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, який відзначив, що будь-яка криза відкриває шляхи для нових лідерів, натякаючи на кандидатку на прем'єрське крісло Італії. Водночас посадовець розкритикував Берлусконі.

Будь-яка криза відкриває дорогу для справжніх лідерів. Поки пан Берлусконі перебуває під враженням від ru-горілки в компанії останніх "п’яти друзів Путіна" в Європі, Джорджія Мелоні демонструє, що таке справжні принципи та розуміння глобальних викликів. Кожен обирає свій шлях,

– відзначив Подоляк.

Путін подарував Берлусконі горілку

Сільвіо Берлусконі є другом Путіна й ніколи не приховував цього факту. Після відставки з посади прем'єр-міністра у 2011 році він продовжував підтримувати контакти з Кремлем. Ці контакти підтримувалися настільки близько, що у 2015 році Берлусконі незаконно відвідав тимчасово окупований Крим, де мав приватну зустріч з кремлівським диктатором. За це колишньому італійському прем'єру на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

20 жовтня ЗМІ опублікували запис розмови Берлусконі, у якому той розповідає співрозмовнику, що у війні в Україні нібито винен Володимир Зеленський, а Путін буцімто хоче, аби Україною керували "порядні люди".

Крім того, Берлусконі побідкався, що російські політики неодноразову звинувачують своїх італійських колег у тому, що вони воюють проти них, підтримуючи озброєння в Україну. Тоді ж він і розповів, що помирився з Путіним за допомогою алкоголю – той прислав йому на день народження 20 пляшок горілки та листівку, у якій диктатор назвав італійського політика та мільярдера "першим із п'яти найкращих друзів".

До теми – більше про обміни Берлусконі подарунками з Путіним: дивіться відео