Изменения, внесенные в основной закон страны, вступят в силу с 4 июля. Ряд нововведений, среди которых и "обнуление" сроков президента Путина, вроде бы поддержали почти 78% россиян.

Изменения вступят в силу с 4 июля

Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

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Отметим, что 2 июля Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за поддержку на голосовании.

Нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. Поэтому еще раз благодарю тех, кто поддержал поправки,

– сообщил Путин.

Что известно о голосовании за поправки в Конституцию России

С 25 июня по 1 июля в России длилось голосование за поправки к конституции РФ.

Одна из них касается "обнуления" президентских сроков. Это позволит Путину участвовать в выборах еще два раза и теоретически оставаться у власти до 2036 года.

В одной из поправок говорится, что Россия может не выполнять решения международных организаций, если они "противоречат" российской конституции.

В ЦИК обработали 100% протоколов: 77,92% граждан проголосовали за, а 21,27% – против.

Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.

во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды. Компания НЕТ!" обнародовала результаты экзит-полов:

– в Москве за поправки проголосовали 44,91%, против – 54,89%;

– в Петербурге за-36,69%, а против-63,07%.

Обратите внимание! Голосование за изменения в российской конституции не может быть признано на международном уровне. Ведь в голосовании приняли участие жители незаконно аннексированного Крыма.