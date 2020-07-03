Зміни, внесені до основного закону країни, наберуть чинності з 4 липня. Низку нововведень, серед яких і "обнулення" термінів президента Путіна, начебто підтримали майже 78% росіян.

Зміни наберуть чинності з 4 липня

Указ опублікували на офіційному порталі правової інформації.

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Зазначимо, що 2 липня Володимир Путін звернувся до росіян та подякував за підтримку на голосуванні.

Нам потрібна внутрішня стабільність і час для зміцнення країни, усіх її інститутів. Тому ще раз дякую тим, хто підтримав поправки,

– повідомив Путін.

Що відомо про голосування за поправки до Конституції Росії

З 25 червня по 1 липня в Росії тривало голосування за поправки до конституції РФ.

Одна з них стосується "обнулення" президентських термінів. Це дозволить Путіну брати участь у виборах ще два рази і теоретично залишатися при владі до 2036 року .

. В одній з поправок також зазначено, що Росія може не виконувати рішення міжнародних організацій, якщо вони "суперечать" російській конституції.

У ЦВК опрацювали 100% протоколів: 77,92% громадян проголосували за, а 21,27% – проти.

Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.

під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі. Компанія "НЕТ!" оприлюднила власні результати екзит-полів:

– у Москві за поправки проголосували 44,91%, проти – 54,89%;

– у Петербурзі за – 36,69%, а проти – 63,07%.

Зверніть увагу! Голосування за зміни до російської конституції не може бути визнане на міжнародному рівні. Адже в голосуванні взяли участь жителі незаконно анексованого Криму.