Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Путин – не собеседник.
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"На все вопросы, которые ставил Байден и корреспонденты, Путин отвечал на отбой: нас там нет, мы никого не травили, мы ни на кого не нападали. В таком случае Путин не является собеседником", – сказал Яковенко.
Точки компромисса между Байденом и Путиным нет. Это подтвердила пресс-конференция Путина,
– заявил российский журналист.
Он заверил, что ожидания, которые были у журналиста до встрече, оправдались. "Встреча была достаточно ритуальной, единственный и главный результат – возвращение послов", – подытожил он.
Яковенко проанализировал встреча Байдена и Путина: видео
Встреча Байдена и Путина: коротко
- Президенты встретились в старинной женевской вилле La Grange 16 июня.
- Они дали отдельные пресс-конференции. Более того, команда Байдена потребовала, чтобы президент США вышел к журналистам после Путина.
- Пресс-конференцию Путина можно посмотреть здесь, а Байдена – по этой ссылке.