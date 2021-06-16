Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що Путін – не співрозмовник.

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"На усі питання, які ставив Байден і кореспонденти, Путін відповідав на відбій: нас там немає, ми нікого не травили, ми ні на кого не нападали. У такому разі Путін не є співрозмовником", – сказав Яковенко.

Точки компромісу між Байденом та Путіним не існує. Це підтвердила пресконференція Путіна,

– заявив російський журналіст.

Він запевнив, що очікування, які були у журналіста до зустрічі, справдились. "Зустріч була достатньо ритуальною, єдиний і головний результат – повернення послів", – підсумував він.

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Зустріч Байдена та Путіна: коротко