Об этом в эфире 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сравнив Путина с маленьким, но очень агрессивным человеком, который хочет всем создавать проблемы, но понимает, что уже не настолько ресурсный для этого.

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Сможет ли Россия снова сесть за "глобальный стол"

Российский диктатор, по словам Подоляка, понимает, что слабее любого, поэтому ищет, кто за ним будет стоять, чтобы вокруг все остальные остерегались, думая, что за ним действительно есть мощные ресурсные игроки. Такие, как Китай.

Это поведение человека марионеточного типа, который уже не является сопоставимым с другими мировыми игроками. Подчеркиваю, что Россия не является страной, которая может претендовать на участие в глобальной игре,

– озвучил Подоляк.

По его словам, Россию могут вернуть за этот "глобальный стол". Сегодня есть определенные тенденции, когда звучат призывы финализировать войну за счет Украины и не взимать долги с России. Это, по убеждению советника главы ОПУ, неправильная стратегия.

Поведение Путина в отношении Си Цзиньпина, по словам Подоляка, четко показывает, что глава Кремля сегодня в полной мере осознает свою никчемность и хочет получить поддержку на уровне Китая.

Это очень для него важно. Потому что если Китай будет занимать действительно нейтральную позицию, то у России нет ресурса противостоять тому, что будет дальше происходить. Поэтому у Путина такое эмоционально нестабильное поведение, поэтому Путин демонстрирует самоуничижение,

– подчеркнул Подоляк.

Что хочет показать Путин, унижаясь?

Когда российский диктатор делает публичные выступления, то, по словам советника главы ОПУ, видно, насколько его заявления неадекватны, ведь в них нет логики. Он, с его слов, уже не может контролировать свое поведение, в дальнейшем будет постоянно унижаться перед большими и сильными игроками.

Подоляк спрогнозировал, что в будущем можно будет наблюдать еще более примитивное поведение Путина, когда будет общение России с США. Путин, по словам Подоляка, прекрасно понимает, что сегодня есть 2 глобальные страны, не сопоставимы по влиянию и ресурсам с Россией, это Китай и Соединенные Штаты.

"Путин своим унижением хочет показать, что он готов их воспринимать, как своих хозяев. Это парадоксально, не на это рассчитывал сам Путин. Россия хотела сидеть за "глобальным столом" как ключевая держава, которая может влиять на правила. Сегодня он сможет влиять на правила только, если договорится с крупными странами", – подчеркнул Подоляк.

Путин стал прислугой Си Цзиньпина

У китайского лидера, как заметил советник председателя ОПУ, во время разговора с Путиным улыбка была максимально ироничная, даже саркастическая.

Си Цзиньпин прекрасно понимает, что тотально контролирует и Путина, и Россию, которая сама отдает все, что можно с точки зрения своей экономической и геополитической зависимости,

– озвучил Подоляк.

Советник главы ОПУ подытожил, что в правительстве России не умеют думать, но рано или поздно там в полной мере осознают, что их страна не является суверенным государством, а представляет собой сателлит Китая. Си Цзиньпин, по мнению Подоляка, это понимает, поэтому так иронично смотрел на Путина, зная, что тот уже в статусе его прислуги.