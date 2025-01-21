Возможно, Путин не хотел звонить по телефону Трампу. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

К теме Трамп планирует переговоры с Путиным после присяги, – CNN

"Путин действительно выжидал, что в день инаугурации он сделал это заявление до того, как оно состоялось. Потому что он, видимо, не хотел звонить Трампу. Может, он еще позвонит. Но что-то мне подсказывает, что он очень долго колебался, звонить или нет. И решил, что нет", – предположил он.

Ключевой момент для Путина

Была информация, что Трамп поручил своей команде работать над организацией телефонного звонка. Игорь Рейтерович отметил, что важно, кто позвонит первым. У Путина была возможность позвонить и поздравить с инаугурацией.

У Путина была прекрасная возможность "сохранить свое лицо", позвонить первым и сказать: "Звоню первым, потому что он стал президентом, я его поздравлю". Но он оказался еще более неадекватным, чем мы думали. Он обошел это следующим образом: "Я сделаю речь, в которой намекну, что мы готовы говорить". Трамп это точно запомнит, что пойдет Путину не на пользу,

– сказал он.

Заявление Путина не было четким. Он лишь озвучил, что "они готовы говорить", однако не выдвигал много условий. Слова российского диктатора были очень осторожными, потому что он в сложной ситуации.

"Мне кажется, такое обращение Путина надо рассматривать в более позитивном контексте. Он все-таки понимает, что деваться некуда, придется садиться за стол переговоров. Единственное, что он хочет – сделать это формально выгодным для себя способом, чтобы не выглядеть слабаком среди собственного населения. Для Путина это ключевой момент", – подчеркнул политолог.

По его словам, Путину безразлично, о чем будет говориться на первом этапе. Он хочет показать россиянам картинку общения с президентом США, что якобы он не в изоляции. Поэтому таким заявлением так называемый глава Кремля призвал Трампа пообщаться по телефону.