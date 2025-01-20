Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Цель разговора – положить конец войне в Украине.

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Дональд Трамп хочет начать переговоры с Путиным

Трамп, еще во время предвыборной кампании, пообещал, что после вступления в должность он немедленно начнет переговоры о прекращении войны в Украине.

Однако, несмотря на его обещания, пока война продолжается уже почти три года, и нет явных признаков, что ее завершение приближается. Однако Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом мирного урегулирования, в частности через непосредственные переговоры с российским президентом.

Команда национальной безопасности Трампа начала подготовку к телефонному разговору с Путиным еще несколько недель назад, но на данный момент дата разговора еще не определена.

После инаугурации Трампа, официальные лица США и России смогут серьезно начать подготовку к личной встрече между президентами.

Это станет значительным отходом от политики действующего президента Джо Байдена, который не контактировал с Путиным в течение почти трех лет, поскольку опасался, что любые переговоры могут быть использованы для усиления позиций России в ходе войны.

В то время как Байден выбрал стратегию поддержки Украины через поставки оружия и разведданных, Трамп еще не уточнил, продолжит ли он эти шаги и, изменит ли подход к помощи Киеву.

Кроме того, Трамп не объяснил, кто именно может финансировать восстановление Украины после завершения войны, хотя его предыдущие комментарии свидетельствуют, что он не планирует возлагать это на Соединенные Штаты.

Издание CNN обратилось к переходной команды Трампа за комментарием, но пока ответа не получено.

