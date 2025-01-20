Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Мета розмови – покласти край війні в Україні.

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Дональд Трамп хоче розпочати переговори з Путіним

Трамп, ще під час передвиборчої кампанії, пообіцяв, що після вступу на посаду він негайно розпочне переговори щодо припинення війни в Україні.

Однак, попри його обіцянки, наразі війна триває вже майже три роки, і немає явних ознак, що її завершення наближається. Проте Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом мирного врегулювання, зокрема через безпосередні переговори з російським президентом.

Команда національної безпеки Трампа розпочала підготовку до телефонної розмови з Путіним ще кілька тижнів тому, але на цей момент дата розмови ще не визначена.

Після інавгурації Трампа, офіційні особи США та Росії зможуть серйозно розпочати підготовку до особистої зустрічі між президентами.

Це стане значним відходом від політики чинного президента Джо Байдена, який не контактував з Путіним протягом майже трьох років, оскільки побоювався, що будь-які переговори можуть бути використані для посилення позицій Росії в ході війни.

У той час як Байден обрав стратегію підтримки України через постачання зброї та розвідданих, Трамп ще не уточнив, чи продовжить він ці кроки та, чи змінить підхід до допомоги Києву.

Окрім того, Трамп не пояснив, хто саме може фінансувати відновлення України після завершення війни, хоча його попередні коментарі свідчать, що він не планує покладати це на Сполучені Штати.

Видання CNN звернулося до перехідної команди Трампа за коментарем, але наразі відповіді не отримано.

