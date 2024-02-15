Во время своего выступа Владимир Путин вполне серьезно рассказывал байки о том, что у НАТО было желание захватить Россию. Он также заявлял о пагубном влиянии Запада и важности так называемого импортозамещения.

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Дьявол кроется в деталях

Казалось бы, президент России должен был бы взять пример с Александра Лукашенко и одеваться в одежду от местных производителей. Но глава страны-агрессора не может удержаться и не отказывает себе в роскоши.

Так, на этом интервью он сидел в костюме от бренда, который работает в стране-члене НАТО. Речь идет о итальянском бренде Brioni. Его справедливо считают одной из самых престижных марок одежды для мужчин.



Путин появился на публике в костюме Brioni за 600 – 700 тысяч рублей / Скриншот с видео

Так, видео пропагандиста Павла Зарубина сыграло злую шутку с Путиным. На ролике можно увидеть подкладку пиджака, когда Владимир Путин что-то там поправлял. На ней несложно распознать логотип этого итальянского бренда Brioni.

Понятное дело, что пользователи сети уже начали активно высмеивать Владимира Путина. Мол, в костюме за 600 – 700 тысяч рублей он рассказывает россиянам, как на них хотело напасть НАТО.



В сети высмеяли Путина в дорогом костюме Brioni / Скриншот сообщения

О желании НАТО захватить Россию, пагубное влияние Запада и важность импортозамещения Путин рассказывает в костюме Brioni из страны НАТО Италии. Ценой, кстати, 600 – 700 тысяч рублей без учета стоимости индивидуальной подгонки,

– отметил один из пользователей сети X.

Обратим внимание! Это же было уже. Владимир Путин во время так называемого "шабаша" на стадионе "Лужники" он появился в пуховике. Причем не обычном, а бренда итальянской люксовой одежды Loro Ріапа. Стоит такая "курточка" каких-то 1,5 миллиона рублей.

Как видим, у Владимира Путина слабость к итальянским брендам. Ну не может он от них отказаться. И это при том, что он призывает население собственной страны пользоваться так называемым импортозамещением. Собственно, другие пользователи сети также поделились своими возмущенными мыслями относительно образа российского президента:

"И знаете, что самое смешное. Даже в этом брендовом дорогом костюме с загнивающего запада, он каким-то чудом, по-прежнему, выглядит гопником, который не умеет носить даже пальто, не то что индивидуально подогнанный костюм",

"Тоже мне новость! Все давно знают, что "Бриони" шьет лучшие в мире костюмы для недомерков",

"Когда наденет ватник, тогда поверим".

Обратим внимание, что Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту жаловался на разговор с Такером Джонсоном. Мол, он "не получил наслаждения" от него. И, понятное дело, выдал еще целый ряд циничных заявлений.