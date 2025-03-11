Об этом США могут узнать уже на этой неделе во время визита спецпредставителя президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа в Россию, где он должен встретиться с Владимиром Путиным. Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, на какие именно уступки может пойти Москва.

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Путин сейчас не захочет мира

"Единственная уступка, которая сейчас интересует россиян – прекращение огня. Относительно гипотетического уменьшения количества вооружения – это далекие планы будущих мирных переговоров между Соединенными Штатами Америки и Россией. Даже с Украиной", – подчеркнул политический эксперт.

Россия, по его мнению, сделает все для того, чтобы огонь был прекращен, даже, несмотря на то, что Украина будет против во многих вопросах. Это для США будет знак, что "Россия хорошая" и что "Путин хочет мира".

Трамп постоянно заявляет на своих пресс-конференциях, мол, "этот парень (Путин – 24 Канал) хочет мира". Мы это слышали уже сотни раз, наверное. Так давайте посмотрим, если он хочет мира, мы предлагаем его,

– объяснил он.

Обратите внимание! Западные СМИ предполагают, что Путин не пойдет на компромисс на мирных переговорах по миротворцам и нейтралитету Украины. Поэтому он намеренно выдвинул нереалистичные требования накануне переговоров, ведь понимает, что они будут неприемлемыми для Украины.

Однако проблема в том, что Владимир Путин сейчас в таком варианте не захочет мира.

Будем откровенны, он захочет наоборот больше войны, больше конфликтов. Ему наплевать на своих людей, он положит еще больше их. Но ему нужно отвоевать максимальное количество украинских земель, которые еще остались неоккупированными,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Он добавил, что Путин будет делать все для того, чтобы перед прекращением огня осуществить именно это. Однако ему это не удастся.

Напомним, что по данным издания Bloomberg, Путину передали предложение о временном перемирии в Украине. Его условием является согласование Россией основных принципов будущего мирного соглашения, в частности, параметров миротворческой миссии и стран, которые в нее войдут. В то же время Кремль не допускает присутствие войск НАТО на территории Украины, однако не против участия в миротворческой миссии стран, которые придерживаются нейтралитета, в частности, Китая.