Про це США можуть дізнатися вже на цьому тижні під час візиту спецпредставника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа до Росії, де він має зустрітися з Владіміром Путіним. Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький розповів 24 Каналу, на які саме поступки може піти Москва.

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Путін зараз не захоче миру

"Єдина поступка, яка зараз цікавить росіян – припинення вогню. Щодо гіпотетичного зменшення кількості озброєння – це далекі плани майбутніх мирних перемовин між Сполученими Штатами Америки і Росією. Навіть з Україною", – підкреслив політичний експерт.

Росія, на його думку, зробить все для того, щоб вогонь був припинений, навіть, попри те, що Україна буде проти в багатьох питаннях. Це для США буде знак, що "Росія хороша" і що "Путін хоче миру".

Трамп постійно заявляє на своїх пресконференціях, мовляв, "цей хлопець (Путін – 24 Канал) хоче миру". Ми це чули вже сотні разів вже, напевно. Так давайте подивимось, якщо він хоче миру, ми пропонуємо його,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Західні ЗМІ припускають, Путін не піде на компроміс на мирних перемовинах щодо миротворців і нейтралітету України. Тому він навмисно висунув нереалістичні вимоги напередодні переговорів, адже розуміє, що вони будуть неприйнятними для України.

Однак проблема в тому, що Путін зараз в такому варіанті не захоче миру.

Будемо відверті, він захоче навпаки більше війни, більше конфліктів. Йому начхати на своїх людей, він покладе ще більше їх. Але йому потрібно відвоювати максимальну кількість українських земель, які ще залишилися неокупованими,

– наголосив Андрій Городницький.

Він додав, що Путін буде робити все для того, щоб перед припиненням вогню здійснити саме це. Однак йому це не вдасться.

Нагадаємо, що за даними видання Bloomberg, Путіну передали пропозицію про тимчасове перемир'я в Україні. Його умовою є погодження Росії з основними принципами майбутньої мирної угоди, зокрема, з параметрами миротворчої місії та країнами, які до неї увійдуть. Кремль не допускає присутність військ НАТО на території України, проте не проти участі у миротворчій місії країн, які дотримуються нейтралітету, зокрема, Китаю.