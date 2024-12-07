Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что неудачи сирийского диктатора Башара Асада отражают ослабление позиций России. Путин уже не способен гарантировать помощь своему союзнику.

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Россия теряет власть

Успех повстанцев в Сирии серьезно влияет на статус России, как крупного геополитического игрока. Это указывает на ослабление влияния Кремля в Центральной Азии.

Важно! Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", отметил, что режим Башара Асада находится на грани краха, поскольку Россия и Иран не способны предоставить ему необходимую поддержку. Россия, ослаблена войной в Украине, потеряла ресурсы для помощи Асаду.

Петр Кульпа заметил, что Сирия была пунктом, где Россия контролировала транспортировку нефти.

"Если там изменится ситуация, то страны Центральной Азии будут иметь альтернативные пути", – сказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО.

Он считает, что Россия будет отрезана от основных решений, в частности не будет влиять на экспорт нефти Казахстана.

Петр Кульпа подытожил, что из-за войны в Сирии стало понятно насколько Путин слаб. Россия теряет свое влияние, что может привести к приобретению статуса Северной Кореи, то есть страны, которая является отрезанной от цивилизованного мира.