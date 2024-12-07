Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, що невдачі сирійського диктатора Башара Асада відображають послаблення позицій Росії. Путін уже не здатен гарантувати допомогу своєму союзнику.

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Росія втрачає владу

Успіх повстанців у Сирії серйозно впливає на статус Росії, як великого геополітичного гравця. Це вказує на послаблення впливів Кремля у Центральній Азії.

Важливо! Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента", зазначив, що режим Башара Асада перебуває на межі краху, оскільки Росія та Іран не здатні надати йому необхідну підтримку. Росія, ослаблена війною в Україні, втратила ресурси для допомоги Асаду.

Пьотр Кульпа зауважив, що Сирія була пунктом, де Росія контролювала транспортування нафти.

"Якщо там зміниться ситуація, то країни Центральної Азії матимуть альтернативні шляхи", – сказав колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО.

Він вважає, що Росія буде відрізана від основних рішень, зокрема не впливатиме на експорт нафти Казахстану.

Пьотр Кульпа підсумував, що через війну у Сирії стало зрозуміло наскільки Путін слабкий. Росія втрачає свій вплив, що може призвести до набуття статусу Північної Кореї, тобто країни, яка є відрізаною від цивілізованого світу.