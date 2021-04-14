Президент России Владимир Путин получил вторую дозу вакцины против коронавируса. Каким препаратом прививали Путина – неизвестно, однако в Кремле уверяют производитель – российский.

О том, что он защищен от коронавируса, Путин поспешил сообщить во время заседания совета Русского географического общества. Встреча проходила по видеосвязи.

Ранее "Вам придется поверить на слово": Путин вакцинировался от коронавируса

Не сообщается, каким препаратом вакцинировали Путина

Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо,

– похвастался российский президент.

Путин не упустил случая, чтобы не призывать брать с него пример и прививаться. Глава государства-агрессора также убежден, что пандемия вскоре отступит – в том числе благодаря вакцинации.

Первую дозу Путин получил 23 марта

Отметим, что первую дозу вакцины Путин получил 23 марта. Сделал он это не на камеру. Тогда также название препарата не сообщили. Однако сам глава Кремля отметил, что это российский продукт, одна из трех пока зарегистрированных вакцин.

Интересно! В Кремле уверяют, что никаких побочных эффектов у Путина после вакцинации не было.



Вакцины от коронавируса: сравнение / Инфографика 24 канала