Президент Росії Володимир Путін отримав другу дозу вакцини проти коронавірусу. Яким саме препаратом щепили Путіна – невідомо, проте у Кремлі запевняють виробник – російський.

Про те, що він захищений від коронавірусу, Путін поспішив повідомити під час засідання ради Російського географічного товариства. Зустріч відбувалась по відеозв'язку.

Раніше "Вам доведеться повірити на слово": Путін вакцинувався від коронавірусу

Не повідомляють, яким препаратом вакцинували Путіна

Я хочу вас проінформувати, що прямо зараз, перед тим, як зайти в цей зал, я теж зробив друге щеплення, і впевнений, що все буде добре,

– похвалився російський президент.

Путін не впустив нагоди, аби не закликати брати з нього приклад та вакцинуватись. Очільник держави-агресора також переконаний, що пандемія незабаром відступить – в тому числі завдяки вакцинації.

Першу дозу Путін отримав 23 березня

Зазначимо, що першу дозу вакцини Путін отримав 23 березня. Зробив він це не на камеру. Тоді також назву препарату не повідомили. Проте сам глава Кремля наголосив, що це російський продукт, одна – з трьох наразі зареєстрованих вакцин.

Цікаво! У Кремлі запевняють, що жодних побічних ефектів у Путіна після вакцинації не було.



Вакцини від коронавірусу: порівняння / Інфографіка 24 каналу