В России заявили об отводе своих войск от украинской границы. Однако действительно ли это правда – остается ждать только доказательств, ведь на самом деле Владимир Путин ожидал другого.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что Путин, перебрасывая войска к границам с Украиной, хотел достичь нескольких целей.

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Первым делом Кремль показал россиянам по телевизору, что Путин, мол, заставил Джо Байдена позвонить ему. Россия подала это как проявление слабости американского президента. На самом же деле всему миру было очевидно, что Байден продемонстрировал силу.

Путин получил не то, что ждал. Никто не испугался. Они возвращаются на исходные позиции, а потом будут спрашивать: "Повторить?". Вот это коронная фраза российского руководства,

– сказал Жданов.

Почему Россия отводит войска

По словам эксперта, Россия отводит войска, ведь содержать на границе такое количество техники и личного состава – дело не дешевое.

"Продовольствия хватает на несколько суток. Боевая техника должна быть заправлена. Максимально это на 5 суток, а далее войско надо возвращать в пункт постоянной дислокации или же везти туда материально-технические средства для обеспечения жизнедеятельности этой части", – пояснил Жданов.

По оценкам военных экспертов, так называемый неприкосновенный запас, который был использован во время этого "театрализованного военного спектакля" на границах с Украиной, России придется восстанавливать минимум полгода.

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Верить заявлениям Кремля нельзя, – эксперт

Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь отметил, что расслабляться и верить заявлениям Кремля нельзя.

Заявление Шойгу вообще можно не принимать во внимание. Нужно учитывать только спутниковые снимки, на которых будет отмечено, что войска отошли с территории хотя бы на 300 километров от Украины,

– заявил Самусь.

"Рано или поздно Кремль все равно прибегнет к новой агрессии в отношении Украины. Паузу стоит использовать для того, чтобы подготовиться и укрепить оборону до того, как начнется очередное якобы мирное военное учение рядом с нашими границами", – отметил Самусь.

Россия отводит войска от границ с Украиной: главное