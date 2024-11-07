Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Смотрите также Не на базе "хотелок": Путин сказал, что готов к переговорам и назвал циничные условия

Путин и отношения с интернетом

Так, во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин рассказал, что только "очень примитивным образом" пользуется интернетом:

Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть,

– сказал он.

Также диктатор отметил, что пользуется отечественными технологиями.

Пользуется ли Путин интернетом на самом деле

Похоже российский президент действительно не очень понимает, каким образом работает Всемирная сеть. Да и близкое окружение Путина неоднократно рассказывало, что диктатор не пользуется интернетом. Фактически, весь интернет Путина – это тот, который ему приносят на в секретных папках советники.

Например, бывший капитан Федеральной службы охраны Глеб Каракулов рассказывал, что Путин живет в своеобразном "информационном вакууме" и он никогда не видел его даже с телефоном. Однако Путин смотрит телевидение, хотя и исключительно российские телеканалы.

Достаточно остроумными являются видео того, как Владимир Путин голосует. Например, во время выборов президента России в марте 2024 года диктатору хватило всего 7 секунд на волеизъявление. При этом для голосования через сайт нужен заход на платформу, получение СМС и введение полученного кода – процедур, которые он не выполнял. Да и ни разу такие ролики не показывают, что происходит на экране, поэтому все это может быть простой фикцией чтобы "осовременить" Путина.