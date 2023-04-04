Об этом в интервью заявил бывший капитан Федеральной службы охраны Глеб Каракулов. Он начал работать на диктатора в 2009 году. До октября 2022 занимал должность инженера в управлении, которое обеспечивало для Путина секретную связь.

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Путин получает информацию в "секретных папочках"

Каракулов рассказал, что за все время работы на российском диктаторе ни разу не видел его с мобильным телефоном. Кроме того, российский диктатор не пользуется интернетом. По словам бывшего офицера Кремля, Путин живет в своеобразном "информационном вакууме".

Всю информацию, которую он (Путин – 24 Канал) получает, предоставляют люди, непосредственно близкие к нему,

– заявил Каракулов.

Также Путин получает информацию от спецслужб, которые придают ее в печатном виде в так называемых "секретных папочках".

Каракулов рассказал, что диктатор только смотрит телевидение, однако исключительно российское. Даже во время иностранных визитов обязательным требованием к резиденциям, где будет останавливаться Путин, является наличие российского телевидения, по крайней мере – 4 телеканала.

И хотя бывший офицер никогда лично не общался с диктатором, заявил, что Путин очень изменился в последнее время. По мнению Каракулова, это вроде бы 2 разных человека. После 2020 года, по словам бывшего офицера, российский диктатор сильно изменился, стал закрытым и отгородился от внешнего мира.

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