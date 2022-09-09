Так сегодня он пытается быть причастным к формированию личного состава и улучшению боеспособности российской армии. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Руководство россии говорит оккупантам, что все "идет по плану"

Российские аналитики пишут, что выполнение планов формирования личного состава тех военных группировок, которые участвуют в войне в Украине – провалено. По некоторым батальонам оккупанты смогли сформировать только 50% личного состава, а в отдельных случаях – всего 5%.

В Главном управлении разведки Украины сообщали, что у россиян, которых перебросили на Юг, забрали телефоны, чтобы они не понимали, что происходит. Так оккупантов держат в полном информационном вакууме и говорят, что все происходит по плану.

Уже даже в высшем руководстве есть понимание провала их "спецоперации" в Украине,

– подчеркнул политический эксперт.

"Под давлением очень мощной помощи украинцам со стороны западных партнеров и неудач на фронте — фактически провала, подкрепленными коррупционными действиями в армии, потому что даже не подбирают людей, ситуация начнет очень быстро меняться", — отметил Клочок.

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