Так, сьогодні він намагається бути дотичним до формування особового складу і поліпшення боєздатності російської армії. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.
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Керівництво росії говорить окупантам, що все "йде за планом"
Російські аналітики пишуть, що виконання планів щодо формування особового складу тих військових угруповань, які беруть участь у війні в Україні – провалено. За деякими батальйонами окупанти змогли сформувати тільки 50% особового складу, а в окремих випадках – всього 5%.
У Головному управлінні розвідки України повідомляли, що у тих росіян, яких перекинули на Південь забрали телефони, щоб вони не розуміли, що відбувається. Так, окупантів тримають у повному інформаційному вакуумі та говорять, що все відбувається за планом.
Вже навіть у найвищому керівництві є розуміння провалу їхньої "спецоперації" в Україні,
– наголосив політичний експерт.
"Під тиском саме дуже потужної допомоги українцям з боку західних партнерів і невдач на фронті – фактично провалу, підкріпленими корупційними діяннями в армії, бо навіть не добирають людей, ситуація почне дуже швидко змінюватись", – зазначив Клочок.
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Останні новини росії: коротко
- У росії 9 вересня стартувало голосування – обирають представників до органів місцевого самоврядування різного рівня. Росіяни псують бюлетені у знак протесту проти війни. Такий саботаж показує, що російська пропаганда не справляється з настроями росіян.
- Росія планує розглянути питання щодо запровадження віз для українців. Таку заяву зробили у МЗС країни-агресорки. Після повідомлення про введення віз для українців у відомстві спростували свої ж слова. Представниця МЗС росії марія захарова почала маніпулювати сімейними чи іншими зв'язками між українцями та росіянами, які буцімто "об'єднують народи двох країн".
- Sony Music Group 7 вересня заявила, що ухвалила рішення повністю покинути російський ринок. Дочірню компанію у країні-агресорці корпорація передасть під керівництво місцевого менеджменту. На такий крок Sony наважилась через 6 місяців після заморозки усіх бізнес-операцій у росії.