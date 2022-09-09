Так, сьогодні він намагається бути дотичним до формування особового складу і поліпшення боєздатності російської армії. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Керівництво росії говорить окупантам, що все "йде за планом"

Російські аналітики пишуть, що виконання планів щодо формування особового складу тих військових угруповань, які беруть участь у війні в Україні – провалено. За деякими батальйонами окупанти змогли сформувати тільки 50% особового складу, а в окремих випадках – всього 5%.

У Головному управлінні розвідки України повідомляли, що у тих росіян, яких перекинули на Південь забрали телефони, щоб вони не розуміли, що відбувається. Так, окупантів тримають у повному інформаційному вакуумі та говорять, що все відбувається за планом.

Вже навіть у найвищому керівництві є розуміння провалу їхньої "спецоперації" в Україні,

– наголосив політичний експерт.

"Під тиском саме дуже потужної допомоги українцям з боку західних партнерів і невдач на фронті – фактично провалу, підкріпленими корупційними діяннями в армії, бо навіть не добирають людей, ситуація почне дуже швидко змінюватись", – зазначив Клочок.

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