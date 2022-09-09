За підсумками голосування у росії планують замістити понад 31,2 тисячі депутатських мандатів та виборних посад. Однак, такий саботаж показує, що російська пропаганда не справляється з настроями росіян, серед них вочевидь, є ті, хто не погоджується з кровавими рішеннями кремля.
Увага Рада ЄС затвердила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з Росією
Тим часом на росії тривають місцеві вибори. І ось такі бюлетені вже стають звичним явищем. Пензенська область чекає на деокупацію,
– підписують фото бюлетенів у телеграм-каналах.
Росіяни псують бюлетені / Фото Оперативний ЗСУ
До слова, Європейський Союз сьогодні, 9 вересня, призупинив дію угоди з росією про спрощений візовий режим. Уже з 12 вересня на громадян росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу, зокрема на них чекає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів,
збільшення часу оформлення візи.
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