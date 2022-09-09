По итогам голосования в россии планируют заместить более 31,2 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Однако такой саботаж показывает, что российская пропаганда не справляется с настроениями россиян, среди них, очевидно, есть те, кто не соглашается с кровавыми решениями кремля.

Внимание Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с россией

Тем временем в россии продолжаются местные выборы. И вот такие бюллетени уже становятся обычным явлением. Пензенская область ждет деоккупацию,

– подписывают фото бюллетеней в телеграмм-каналах.



Россияне портят бюллетени / Фото Оперативный ВСУ

К слову, Европейский Союз сегодня, 9 сентября, приостановил действие соглашения с россией об упрощенном визовом режиме. Уже с 12 сентября на граждан россии будут распространяться общие правила визового кодекса, в том числе ожидает увеличения визового сбора с 35 до 80 евро, необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств,

увеличение времени оформления визы.

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