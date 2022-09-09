Під час розгляду питання про візи для українців росія братиме до уваги, зокрема, "гуманітарний фактор". Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 канал.

Зверніть увагу 80 росіян подалися на візи в Україну, але ще жоден із них її не отримав, – ДПСУ

Росія може ввести візи для українців

У мзс росії кажуть, що заходи у відповідь на введення Києвом візового режиму щодо росіян "не обов'язково мають бути дзеркальними".

Нагадаємо, що між Україною та росією почав діяти візовий режим. Тобто росіяни не можуть потрапити на територію України без візи. Варто зазначити, що це стосується і жителів прикордонних областей. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, і воно почало діяти з 1 липня.

Візи для росіян: що відомо

У Державній прикордонній службі розповідали, що для в'їзду росіян на територію України необхідно буде мати певний перелік документів. Та отримати візу зможе далеко не кожен громадянин країни-агресорки. Мовиться про тих, хто потрапив до санкційних списків, а також загрожує національній безпеці нашої держави.

Народний депутат Олег Дунда наголошував, що після введення візового режиму з державою-агресоркою на порядку денному має бути питання такого ж режиму з білоруссю. Адже ця країна стала співучасницею нападу на нас і допомагала росіянам.

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