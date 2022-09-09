При рассмотрении вопроса о визах для украинцев россия будет принимать во внимание, в частности, гуманитарный фактор. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 канал.

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Россия может ввести визы для украинцев

В мид россии говорят, что ответные меры на введение Киевом визового режима в отношении россиян "необязательно должны быть зеркальными".

Напомним, что между Украиной и россией начал действовать визовый режим. То есть, россияне не могут попасть на территорию Украины без визы. Следует отметить, что это касается и жителей приграничных областей. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины и начало действовать с 1 июля.

Визы для россиян: что известно

В Государственной пограничной службе рассказывали, что для въезда россиян на территорию Украины необходимо будет иметь определенный список документов. И получить визу сможет далеко не каждый гражданин страны-агрессора. Речь идет о тех, кто попал в санкционные списки, а также угрожает национальной безопасности нашего государства.

Народный депутат Олег Дунда отмечал, что после введения визового режима с государством-агрессором в повестке дня должен быть вопрос такого же режима с беларусью. Ведь эта страна стала соучастником нападения на нас и помогала россиянам.

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