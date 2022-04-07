В своем обращении глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала ужесточить санкции против России. Также она отметила, что очень важно запретить импортировать топливо из страны-агрессора.

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Путин понимает только силу

Мое послание нашим союзникам из G7 и НАТО сегодня простое. Единственное, что понимает Путин, это сила,

– подчеркнула она.

Глава МИД Великобритании добавила, что вместе с союзниками поддерживает давление против России, ужесточение санкций, а также прекращение импорта российских энергоносителей.

Смотрите обращение главы МИД к G7 и НАТО:

Ранее она подчеркнула, что основополагающий пакт Россия – НАТО уже "мертв". Напомним, что в нем Россия и Альянс договорились не считать друг друга соперниками. Но, как видите, страна-агрессор ежедневно озвучивает опасения нападения НАТО на нее.

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