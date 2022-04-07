У своєму зверненні очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс закликала посилити санкції проти Росії. Також вона зазначила, що надзвичайно важливо заборонити імпортувати паливо з країни-агресорки.

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Путін розуміє лише силу

Моє послання нашим союзникам із G7 та НАТО сьогодні просте. Єдине, що розуміє Путін, це сила,

– підкреслила вона.

Очільниця МЗС Великої Британії додала, що разом із союзниками підтримує тиск проти Росії, посилення санкцій, а також припинення імпорту російських енергоносіїв.

Дивіться звернення очільниці МЗС до G7 та НАТО:

Раніше вона підкреслила, що основоположний пакт Росія – НАТО вже "мертвий". Нагадаємо, що у ньому Росія та Альянс домовилися не вважати один одного суперниками. Але, як бачите, країна-агресорка ледь не щодня озвучує про побоювання нападу НАТО на неї.

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