Відповідну заяву очільниця МЗС Великої Британії зробила під час вечері з колегами у НАТО. Перед цим оприлюднили інформацію з текстом, який на зустрічі мала озвучити політикиня.

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У Британії заявили, що час взаємодії з Москвою завершився

Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, заснований на стійкості, обороні й стримуванні,

– переконана Елізабет Трасс.

Окрім того, міністерка сказала, що немає часу на помилкову розраду.

"Росія не відступає, а перегрупується і переміщається, щоб посилити удар на Сході й Півдні України", – пригадала очільниця британського МЗС.

Політикиня справедливо зауважила, що основоположний акт Росія – НАТО вже мертвий, і Європі потрібен новий підхід до безпеки.

Також міністерка закликала партнерів посилити санкції проти Росії та озброїти Україну "швидко і рішуче... щоб забезпечити провал Путіна".

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